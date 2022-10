RTVE Catalunya i Badalona Comunicació signen un acord

RTVE Catalunya serà patrocinador principal del festival FILMETS, que es farà del 21 al 30 d’octubre



RTVE Catalunya i Badalona Comunicació han firmat un acord de col·laboració segons el qual l’ens públic estatal passa a ser patrocinador principal de la 48a edició de FILMETS Badalona Film Festival. Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya, i Josep Viñeta Balsells, conseller delegat de Badalona Comunicació, han signat aquest acord, que té com a objectiu principal promocionar i difondre les activitats.

El director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, ha manifestat després de signar l’acord que 'per a nosaltres, tot el que sigui promoure la cultura i en especial el cinema és un dels encàrrecs que tenim com a mitjà de comunicació públic'. 'FILMETS és un festival consolidat i que va creixent de manera sostinguda, i és molt important que RTVE hi estigui implicada aportant cada any més contingut', ha afegit.

Per la seva banda, el conseller delegat de Badalona Comunicació, Josep Viñeta Balsells, ha explicat que 'a FILMETS estem molt contents amb el conveni signat amb RTVE perquè tanquem el cercle del suport que tenim del sistema audiovisual de Catalunya'.

Aquest 2022, FILMETS tornarà al seu projecte original, basat en projeccions exclusivament presencials per als curtmetratges de la Secció Oficial. Hi haurà 3 seus competitives: el Teatre Zorrilla de Badalona, l’Institut Français de Barcelona i els cinemes Can Castellet de Sant Boi de Llobregat.