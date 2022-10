Irlanda del Nord, a 'Turisme rural al món'

La sèrie documental 'Turisme rural al món' visita diferents indrets del planeta per endinsar-se en els entorns naturals més increïbles. S'emet a La 2.

Aquesta setmana 'Turisme rural al món', al capítol 'Irlanda del Nord: verds perpetus, blaus profunds', descobreix a Irlanda del Nord majestuosos penya-segats i meravelles naturals.

Els enigmàtics paisatges d'Irlanda del Nord han inspirat centenars d'històries al cinema i la literatura. Des de la ciutat de Belfast, 'Turisme rural al món' empren un apassionant viatge pels comtats de Down, Antrim i Derry per descobrir majestuosos penya-segats i meravelles naturals, com la Calçada del Gegant, un conjunt de 40.000 columnes de basalt declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.