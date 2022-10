'La Missa', celebra aquest diumenge 40 anys d'emissions amb un programa especial previ a la celebració de l’Eucaristia des de l’Abadia de Montserrat. Hi participaran Mn. Carles Cahuana, el director de La Missa de RTVE, Ignasi Miranda, i el rector del Santuari de Montserrat, Joan M. Mayol.

L’especial vol recordar els 40 anys d’emissió de l’Eucaristia en català, aprofundir en la seva voluntat de servei públic, i agrair a l’Abadia de Montserrat la seva participació en l’acte. Es farà un recorregut amb anècdotes viscudes pels espectadors, repassant els diferents espais de gravació, així com també les corals que hi han intervingut al llarg dels anys.

'La Missa' de La 2 de RTVE Catalunya es va emetre per primera vegada el 10 d’octubre de 1982, fruit d’un acord entre els bisbes de Catalunya i RTVE perquè hi hagués una celebració pròpia en català. Des d’aleshores, la celebració ha arribat a milers de persones cada diumenge, sent sovint un dels espais més seguits del dia.

Fins l’any 2010 'La Missa' es va oficiar des d’un plató de RTVE Catalunya. Després es va desplaçar a la capella del Monestir de Sant Domènec, de les Dominiques, a Sant Cugat del Vallès.

Des del passat 16 de gener, la celebració es fa des d’una de les capelles del Col·legi Pureza de María, situat al costat del Centre de producció de RTVE Catalunya, a Sant Cugat del Vallès.

Mn. Joaquim Martínez Roura va ser el celebrant habitual fins al 1992. Mn. Manuel Valls i Serra ho fou des del 1992 fins al 2013. Des de gener de 2014, Mn. Carles Cahuana i Bartra presideix aquesta celebració.

'La Missa' és el programa televisiu més antic en català. S 'emet ininterrompudament des del 10 d'octubre de 1982 i està presidida habitualment pel sacerdot Carles Cahuana i dirigida per Ignasi Miranda amb el suport de RTVE Catalunya.