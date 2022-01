'La Missa', que s'emet tots els diumenges a les 10:30 hores a La 2, canvia d'escenari. Després de 13 anys al Monestir de Sant Domènec de les monges dominiques, a Sant Cugat del Vallès, la celebració s’oficiarà, a partir del 16 de gener, a una de les capelles del Col·legi Pureza de María, situat al mateix municipi, a prop del centre de producció de RTVE Catalunya.

El canvi, degut a qüestions logístiques, suposarà una millora tant pel que fa a la qualitat de la realització, com en la comunicació amb els espectadors, molt d'ells malalts, amb el propòsit d’enfortir i consolidar la proximitat que aquesta Eucaristia manté des de fa més de 39 anys amb els qui la segueixen. Amb aquest canvi, es vol potenciar la interpretació amb llenguatge de signes per a persones sordes i incrementar, gràcies als nous recursos tècnics, el diàleg que ja existeix amb els que hi participen de manera estable, o més ocasional.

El diumenge 9 de gener, per tant, 'La Missa' tanca l'etapa d'emissions des de la capella de les dominiques. Aquesta comunitat de clausura ha acollit la celebració, des de l'1 de juny de 2008, amb gran esforç i dedicació, però sobretot amb hospitalitat i esperit de servei.

'La Missa' és el programa televisiu més antic en català, s'emet ininterrompudament des del 10 d'octubre de 1982. Presidida habitualment pel sacerdot Carles Cahuana i dirigida per Ignasi Miranda amb el suport de RTVE Catalunya, 'La Missa' seguirà fidel al seu estil i amb un permanent desig de millora.