‘Comando actualidad’ hace esta semana un recorrido por el mercado de trabajo y el empobrecimiento de los sueldos en un momento en el que la inflación está en dos dígitos y el salario mínimo en 1080 euros brutos mensuales.

El economista Santiago Carbó es rotundo: “A lo largo de estos años ganar mil euros ha supuesto un poder diferente. Aquellos mil euros de hace una década, descontada la inflación, son 750 euros y eso es generar empobrecimiento de poder adquisitivo”. Según los últimos datos de GESTHA de 2020, cuatro de cada diez trabajadores en nuestro país son mileuristas.

Carbó subraya la importancia de tener buena formación para cobrar un salario más alto. “Que las empresas paguen salarios bajos no les hace más competitivas. Hace falta un desarrollo en I+D”. Sin embargo, hay profesionales formados ocupando cargos con menos cualificación como la recepcionista de un hotel, con un salario de 1200 euros a pesar de haber estudiado arte dramático; la dependienta de una perfumería, mileurista formada en Trabajo Social o Ana y María Victoria, maestra o pedagoga que se ganan la vida como teleoperadoras y no llegan a 1000 euros.

Antonio es propietario de una carnicería en Málaga. “Estamos casi igual que hace 13 años, en la crisis financiera”. Su empleada cobraba entonces 920 y ahora 945. “Las ventas están peor por la pandemia, la inflación, la gente no llega, muchos comercios han cerrado, el género ha subido, el pollo está 2 euros más caro, los huevos…”, explica.

Silvia y Lorena son peluqueras y autónomas. No ganan más de mil euros. A Lorena le viene a ver su madre, que está a cargo de la nieta “para que mi hija pueda trabajar”. “Yo no puedo tener hijos porque no tengo seguridad ni estabilidad laboral”, cuenta Silvia.

Cuatro de cada diez jubilados cobran entre 500 y 1000 euros de pensión. Y el 11% está por debajo de estas cifras. Paco Carbonell es locutor de un programa de radio dedicado a los mayores “lo que más nos preocupa es que está todo muy caro y no llegamos a fin de mes”, cuentan sus colaboradores.

Por otro lado, los salarios más elevados en 2020 correspondieron a País Vasco (30.224,16 euros anuales por trabajador), Comunidad de Madrid (28.829,06 euros) y Comunidad Foral de Navarra (27.995,96 euros). “Cobraba 2200 euros, aunque también aquí todo es más caro”, cuenta una profesora ahora jubilada. Un café en Pamplona ronda 1,50. Montadores de ascensores, repartidor de pan congelado, jardinero a jornada completa… en Pamplona todos superan los 1000 euros.