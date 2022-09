Ada Colau: "L'Ajuntament està fent més política d'habitatge que l'Estat i la Generalitat junts"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat, aquest dilluns, la convidada de 'Fora de plató', a les trobades informatives d'RTVE amb convidats de primer nivell de diferents disciplines.

A l'entrevista amb el director d'RTVE Catalunya, Oriol Nolis, on també hi ha assistit el director de Continguts Informatius de RTVE, Pep Vilar, i el director d'Informatius de RTVE Catalunya Rafa Lara, Ada Colau ha especificat que "l'Ajuntament està fent més política d'habitatge que l'Estat i la Generalitat junts". "El que s'ha de fer és canviar el marc regulador. Això està en mans de l'Estat. És el més urgent, no es pot posposar". També ha explicat: “A banda que s'ha d'accelerar l'aprovació de la llei i que sigui efectiva, que no sigui paper mullat, perquè si no els nostres vots no hi seran, i en això vull ser clara. Tot es pot negociar, s'ha de ser dialogant, de vegades cal cedir, però hi ha qüestions que són prioritàries, i l'habitatge per a nosaltres és una prioritat, el dret a l'habitatge. Aleshores, aquesta llei ha de ser efectiva, i mentre no arribi, congelació dels lloguers és una mesura de mínims". Ha remarcat que les administracions han de fer la seva feina i ha reclamat a la Generalitat els 1.000 pisos d'habitatge públic de la taula d'emergència.

Rafa Lara, Oriol Nolis, Ada Colau i Pep Vilar rtve catalunya

Sobre les promeses de la llei d'habitatge del president Pedro Sánchez ha dit que creu que complirà el seu compromís, "però s'està endarrerint. La inflació està al 10% i les famílies no poden esperar". També ha advertit Pedro Sánchez que els comuns no votaran la llei d'habitatge si no inclou una regulació del lloguer.

Pel que fa als pressupostos destinats a neteja, recalca que des que van arribar al 2015 la inversió en neteja s'ha incrementat: "Som de les ciutats de l'Estat que destinem més diners per habitant". "Estem en un canvi de contracte i és un moment delicat, demanem un mica de paciència. Estarem molt a sobre, perquè la transició es faci el més ràpid possible".

Ada Colau també ha anunciat que les obres de la Rambla començaran el 3 d'octubre. La primera fase durarà 18 mesos: "El centre històric necessitava obra pública per desturistificar-lo".

Pel que fa a la mobilitat, ha explicat que estan duplicant els carrils bici i que la connexió entre tramvies permetrà treure 12.000 vehicles, amb "una alternativa més ràpida, còmode i sostenible". Colau no vol que la gent es vegi obligada a utilitzar els cotxes i li surti més a compte utilitzar el transport públic. "Volem que sigui una ciutat per viure, no per transitar amb cotxe. Els cotxes han de ser una opció, no els protagonistes, s'ha de canviar la manera d'utilitzar el cotxe i baixar la velocitat per reduir els accidents a la ciutat".

Ada Colau i Oriol Nolis en un moment de l'entrevista rtve catalunya

També ha remarcat que "ja és hora que les institucions ens prenguem seriosament el canvi climàtic". Ha detallat que Barcelona està fent els deures i que ha rebut nombrosos reconeixements, però "l'Estat va molt endarrerit". "Davant les situacions d'emergència, calen accions d'emergència". "L'ampliació de l'aeroport és negacionisme climàtic". D'altra banda, Colau veu positivament l'electrificació dels creuers, però creu que "no és suficient".

"Volem una ciutat verda, amable, amb un aire net i on els nens i nenes puguin jugar al carrer. Una ciutat que posa al centre les persones i la lluita contra el canvi climàtic", ha detallat.

Colau valora molt positivament el govern de coalició municipal i el contraposa amb el de la Generalitat: "El govern de coalició en moments difícils ha estat estable, lleial i constructiu".

Respecte a les properes eleccions ha destacat: "Jo soc alcaldessa i em presento per ser alcaldessa. Aspiro a guanyar i a treure millors resultats que el 2015".