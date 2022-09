'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí parlem' reprèn aquest cap de setmana les emissions habituals. Lluís Falgàs analitza l'actualitat política catalana juntament amb el periodista Toni Aira i la professora de Dret constitucional Montserrat Nebrera.

Montserrat Nebrera RTVE

'Aquí parlem' estrena les emissions de la seva catorzena temporada analitzant l'actualitat política i parlamentària. En el programa, en el qual participarà Toni Aira, periodista, i Montserrat Nebrera, professora de Dret constitucional, repassaran els darrers esdeveniments: l'11 de setembre i l'inici del curs parlamentari.

Toni Aira RTVE

A l'espai dirigit per Lluís Falgàs valoraran l'aparent pèrdua de confiança entre Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya, i analitzaran les estratègies d'ambdós partits just abans del debat de política general, que tindrà lloc el 27 i el 30 de setembre, i de l'aniversari de l'1 d'octubre. També comentaran la negociació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, que s'haurien d'aprovar al desembre.