RTVE recoge sus galardones en el FesTVal de Vitoria 2022

RTVE ha recogido este sábado los reconocimientos que le ha otorgado el FesTVal de Vitoria en su XIV edición: premios FesTVal al Benidorm Fest y La Gran Consulta; premio Constantino Romero a Carlos del Amor; y premio Joan Ramón Mainat a ‘Saber y ganar’. Los galardones se entregaron anoche en la gala de clausura del FesTVal, broche de oro a un certamen en el que RTVE ha vuelto a presentar sus grandes apuestas de la temporada.

José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, recogió el galardón, agradeció el esfuerzo e implicación de todos los profesionales de RTVE en el Benidorm Fest y explicó la importancia del certamen musical que ha revitalizado la preselección española para Eurovisión: “La televisión viva se nutre de ambición, de gestas, de unión de gentes que quiere sobresalir y evitar el filtro de las discográficas, que tiene talento y no se ve, y ese es el mensaje del Benidorm Fest”. Para Tornero, el festival ha sido ejemplo de que “no hay que rendirse, es posible competir”, que “la gente joven tiene talento y esta es la mejor plataforma para ellos”, y que “es posible la colaboración entre administraciones, crecer y crear empleo”. “La televisión tiene que ser viva, y el Benidorm Fest es un referente para ello y para la gente y la música joven”, ha subrayado.

Carlos del Amor

El periodista especializado en cultura Carlos del Amor fue galardonado con el Premio Constantino Romero 2022, en reconocimiento a su trayectoria. Un profesional que destaca “por sus crónicas emocionantes, seductoras, reflexivas, sinceras y, sobre todo, aplaudidas”. José Fernández, su compañero en los Informativos de TVE, le entregó el premio.

Carlos del Amor recogío su Premio Constantino Romero 2022. RTVE

Para Carlos del Amor, “este premio es un sueño” que lo lleva a recordar, agradecer y reivindicar sus comienzos en la información local en el Centro Territorial de RTVE en Murcia y sus primeros pasos en Torrespaña de la mano del responsable de Cultura de los Telediarios Manolo Román. “Mi carrera no se explica sin TVE y yo no habría podido ser quien soy sin TVE. Es la que más apuesta por información cultural y la que más hueco le hace. Es la apuesta decidida de esta casa que tantas satisfacciones me ha dado, también con ‘La matemática del espejo’”.