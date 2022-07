Joan Garriga de VOX, a 'Aquí Parlem'

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana i compta com a convidat amb Joan Garriga.

Lluís Falgàs entrevista el diputat i portaveu del grup parlamentari de VOX al Parlament de Catalunya i candidat de VOX a l'alcaldia de Barcelona. Falgàs li demanarà per l'actualitat catalana i per la seva candidatura per Barcelona. Coneixerem també tota l'actualitat relacionada sobre la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i la comptabilització del vot de Lluís Puig de Junts, d'entre altres qüestions.

A més, 'Aquí Parlem' repassa l'actualitat política i parlamentària, centrada en el ple i la sessió de control a Pere Aragonès, d'aquesta setmana, i en el cas Borràs.