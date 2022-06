El magazine matinal de Ràdio 4 i La 2, 'Cafè d'idees' tanca per vacances després d'una temporada en què ha consolidat la seva proposta com a referent de l'actualitat diària. Amb prop de 200 edicions i gairebé 400 hores d'emissió s'ha convertit en un puntal informatiu tant en l'emissió en directe com en xarxes socials i a través de la plataforma RTVE Play Catalunya.

Per Gemma Nierga, directora i presentadora del format, "'Cafè d'idees' és un programa amb nervi que et manté despert i connectat a l'actualitat, però que a la vegada et regala moments reposats de conversa". "Cada dia convidem un polític perquè en una llarga entrevista pugui compartir amb nosaltres les seves opinions. Del que diuen i del que callen n´aprenem molt", afegeix.

Alguns dels polítics que han passat aquesta temporada pel programa són l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, el president Pere Aragonès i bona part dels consellers de la Generalitat i ministres com José Luis Escrivá, Teresa Ribera, Isabel Rodríguez, José Manuel Albares o Raquel Sánchez.

'Cafè d'idees' també ha comptat amb els expresidents Artur Mas i José Montilla, Edmundo Bal, Carmen Calvo, Pablo Echenique, Cayetana Álvarez de Toledo, Ada Colau, Jordi Sánchez, Oriol Junqueras, Javier Solana, Josep Piqué, Manuela Carmena, Enric Millo, Pablo Iglesias, Eduardo Madina, Borja Semper i Toni Cantó.

Però no només de política viu el programa. Com diu Nierga: "Ens agrada que la curiositat ens porti fins a racons de l´actualitat que desconeixíem". A la seva taula hi han compartit confessions amb moments emotius personatges rellevants com Maixabel Lasa, Gervarsio Deferr, Juan Carlos Unzué, Alejandro Palomas, Rigoberta Bandini, Jorge Drexler, Àngel Casas, Javier Cercas, Álvaro Morte, o Chanel. Per Gemma Nierga: "Acabem temporada amb ganes de començar la següent, això és un molt bon senyal.

'Cafè d'idees' és el matinal informatiu de RTVE Catalunya, que dirigeix i presenta Gemma Nierga, amb Lorena del Amo que condueix el bloc d'actualitat.

A partir de dilluns 4 de juliol, de 8 a 10h a Ràdio 4 prendrà el relleu Xavi Martínez amb el magazine 'Xavifòrnia'. Un espai de participació amb molta conversa, col·laboradors i "amb ganes de fer de copilot de tothom, vagi on vagi aquest estiu".