'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els diumenges a La 2 de RTVE Catalunya.

L''Helvètica' d'aquesta setmana explora la relació que hi ha entre disseny i interactivitat. Cada dia interactuem amb un munt de pantalles i aparells electrònics. D'això tractarà el programa, del disseny que hi ha darrere les experiències sensorials, l’intel·ligència artificial i els mons virtuals.

L'Òscar Dalmau i l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet

Per començar, la Flora Saura es trobarà amb la Mónica Rikić, una artista que ha convertit l’electrònica, la intel·ligència artificial i la interactivitat en els pilars del seu art. Coneixerem també el projecte Unmemory de la mà del seu autor, Daniel Calabuig. Amb ell descobrirem un llibre amb el que poder jugar, o un joc que també es pot llegir.

L’Òscar Dalmau acompanyarà l’enginyer informàtic Josep Maria Ganyet per descobrir el disseny d’icones que Susan Kare va fer per Apple als 80 i encara avui utilitzem a diari. Visitarem l’estudi Antiloop per conèixer com la interactivitat pot transformar les experiències virtuals del futur.

La Júlia Solans en un moment de la seva secció

Amb la Júlia Solans aprendrem què és el disseny d’interacció i com pot sortir de les pantalles per adaptar-se als productes que utilitzem quotidianament fora del món virtual.







