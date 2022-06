'Wild hunters' és una sèrie documental que mostra el drama de la vida i la mort dels depredadors més grans de la natura, produïda per RTVE, en col·laboració amb Terra Incognita docs.



Entre els caçadors salvatges del planeta hi ha un grup d'animals oportunistes, plàstics i versàtils. Aquesta setmana 'Wild Hunters' descobreix els mustèlids.

El coatí viu a l¿Amèrica del Sud RTVE

Tafaners i curiosos, els petits caçadors recorren pam a pam el seu territori... Potser no hi hagi cap depredador que prospecti amb aquesta minuciositat cada rastre, cada pista, cada olor… La mida relativament petita dels mustèlids i el seu caràcter nerviós explica que per sobreviure cada dia consumeixin prop d'un 20% d'energia més que la resta de carnívors.

Els coatins viuen a l¿Amèrica del Sud RTVE

El capítol 'Els mustèlids' descobreix per què animals com les fures i els ossos rentadors han de menjar amb freqüència. Qualsevol petit detall li pot revelar la proximitat del proper àpat.