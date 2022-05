Sostenibilitat tecnològica aquesta setmana a 'Planeta R'

'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

Al 'Planeta R' d’aquesta setmana veurem com es recondicionen els telèfons mòbils per tal d’allargar-ne la vida útil. A Vic, coneixerem el projecte Bicibus, que reclama un model de transport més sostenible per anar a l’escola. I a Tarragona, descobrirem què ha de fer un restaurant per ser més sostenible.

La Martina Klein visitarà un projecte de la fundació Solidança on recondicionen telèfons mòbils per allargar la seva vida útil i evitar la bretxa digital. Aquesta iniciativa uneix tant el vessant ecològic com el social, i ofereix formació a persones en risc d’exclusió social.

Reacondicionant els telèfons mòbils s'allarga la seva vida útil RTVE CATALUNYA

A Vic coneixerem el Bicibus, un model de transport sostenible amb l’objectiu que nens i nenes agafin la bici per anar a classe. Aquest projecte reclama un altre concepte de mobilitat i està impulsat per l'entitat Canvis en cadena.

Veurem com la Sira Abenoza, en Toni Lodeiro i en Josep Maria Ganyet, reflexionen sobre tecnologia, electrònica i obsolescència programada. I com cada setmana, coneixerem l'opinió a peu de carrer dels vianants sobre com es mouen per la ciutat i si fan servir bicicleta o patinet elèctric.

L'Àngel García i el Sergio Gil de El Pòsit del Serrallo de Tarragona RTVE CATALUNYA

Finalment, visitarem El Pòsit del Serrallo de Tarragona, un restaurant familiar amb arrels sostenibles. Amb l’ajuda de l’Àngel García i el Sergio Gil, la Martina aprofundirà en el concepte de restaurant sostenible per entendre que aquesta etiqueta va més enllà d’apostar per un producte local i de proximitat.