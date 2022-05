Cinto Niqui, Premi ConnexiÃ³ a l'ExcelÂ·lÃ¨ncia Professional

El director de 'L'altra ràdio' de Ràdio 4, Cinto Niqui, ha estat guardonat amb el Premi a l'Excel·lència Professional durant la celebració del DMTforum amb motiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions.

El premi l'atorga el jurat "per la seva aposta per la divulgació de les noves tecnologies, la reflexió sobre el seu impacte a la societat i el coneixement de la història de les comunicacions, en un to divulgatiu i un llenguatge radiofònic senzill i directe".

Cinto Niqui dirigeix el magazín radiofònic 'L'altra ràdio' de Ràdio 4 on la ràdio, la televisió, internet i les aplicacions són les protagonistes. Amb més de 2400 edicions, es va posar en marxa l'any 1980. El premi ha estat una gran sorpresa per part de Ràdio 4 i pel mateix Cinto Niqui, que ha manifestat "estar molt content de poder continuar posant en valor la bona feina que fan els professionals de Ràdio 4 dins de RTVE a Catalunya".

Els Premis Connexió distingeixen persones, institucions i empreses que han tingut un paper destacat en les telecomunicacions. L'any 2000 el programa ja va rebre el guardó en la categoria de mitjans de comunicació. Aquests premis es lliuren en el marc de la trobada anual de la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions (Feceminte). Aquest any, el DMTforum 2022, ha celebrat la seva XXI edició a l'Espai Can Tiana, seu de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència de Barcelona.