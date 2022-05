Juan Avellaneda entrena amb Cesc Escolà, a 'FitMés'

'FitMés', amb Cesc Escolà, convidarà cada setmana a una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Els dissabtes a La 2 i RTVE Play Catalunya.

El convidat d'aquesta setmana serà el dissenyador de moda Juan Avellaneda, per a qui Cesc Escolà ha preparat una sessió de Pilates, per allargar i enfortir la musculatura de la part del core, formada pel glutis, pelvis, abdominals i esquena baixa.

Cesc Escolà i Juan Avellaneda en un exercici d'escalfament rtve catalunya

L'entrenament constarà d'un breu escalfament, per activar el nostre cos abans de començar l'exercici, i de tres blocs d'entre quatre i cinc minuts. L'objectiu d'aquesta rutina és millorar l'elasticitat i mobilitat de les nostres articulacions musculars i potenciar el cos amb exercicis d'equilibri de força i flexibilitat. Gràcies a aquesta rutina hi haurà menys risc de patir lesions. Al finalitzar la rutina, com sempre, estiraments per prevenir lesions i recuperar les pulsacions..

A més, la secció de la nutricionista de 'FitMés', on la Sara Martínez parlarà de l'alimentació que hem de seguir per evitar lesions, i quina n'hem de seguir si en patim alguna.