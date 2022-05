La ciència i la cultura d'RTVE triomfen als Premis Zapping

La ciència i la cultura, essència del servei públic d'RTVE, van ser les protagonistes de la 27a edició dels Premis Zapping, amb els quals l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya reconeix l'audiovisual de qualitat. La gala es va celebrar anit a l'auditori de CaixaForum Barcelona.

El programa de La 2 'Órbita Laika' va ser premiat com a millor Programa Cultural i Divulgatiu. El seu presentador, Eduardo Sáenz de Cabezón, va reivindicar el paper de la ciència en el desenvolupament i va dir sentir-se "molt feliç amb aquest premi". Per la seva banda, Urbana Gil, directora de Cultura i Societat de TVE, va agrair "en nom de Radiotelevisió Espanyola a tots els espectadors que han votat per 'Órbita Laika', un projecte que barreja divulgació rigorosa amb entreteniment iniciat fa vuit anys. Es veu que estem fent les coses bé si creieu que som mereixedors d'aquest premi, i això ens dona seguretat i confiança per, com a televisió pública, continuar apostant per la ciència".

Eduardo Sáenz de Cabezón, Urbana Gil, Javier González i Blanca Baena recullen el premi per 'Órbita Laika' rtve catalunya

RTVE va rebre, a més, un Premi Especial "per la seva constant i valuosa dedicació a la difusió d'un bé tan preuat com la música" a través de 'Los conciertos de La 2', un format en el qual destaca "la qualitat, l'elegància, la varietat i el compromís amb la cultura", assenyala l'organització dels premis. El director de La 2, Samuel Martín Mateos, va agrair el premi i va donar l'enhorabona a Arturo Morales, director del format des de fa 15 anys, qui, per la seva banda, va agrair la visibilitat que els suposa aquest guardó: "'Los conciertos de La 2' s'adrecen a tots els públics, sense importar si és un gran melòman o no, portem la música clàssica sense complexos, perquè la música arriba a tothom al cor", va dir Morales. També va agrair "el compromís de servei públic d'RTVE amb la cultura i la música i l'Orquestra Simfònica i Cor d'RTVE per la seva excel·lència musical i per oferir-nos totes les setmanes la seva música".

Arturo Morales i Samuel Martín Mateos recullen el premi per 'Los conciertos de La 2' rtve catalunya

El Premi Zapping a la millor actriu va ser per a Maribel Verdú, pel seu paper a la ficció 'Ana Tramel. El juego'. La seva companya de repartiment María Zabala, va recollir el premi i va agrair de tot cor el reconeixement en nom de Verdú, que es trobava a Mèxic per feina.

La gala d'aquesta edició dels Premis Zapping, que es va emetre per RTVE Play en directe i que es pot recuperar aquí va tenir un marcat component científic i divulgatiu i va reconèixer el canal de YouTube 'Adictos a la filosofía', l'actor Karra Elejalde pel seu paper a 'La fortuna', la darrera temporada de la sèrie 'La casa de papel' i el programa sobre crims reals 'Crims', de Televisió de Catalunya. El canal de videojocs 'Derivando', conduït per Eduardo Sáenz de Cabezón, va ser premiat pel la qualitat i la senzillesa en l'adquisició de les matemàtiques.