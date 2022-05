Aurora Madaula de JxCat, a 'Aquí Parlem'

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana i compta com a convidada amb Aurora Madaula.

Lluís Falgàs entrevista la diputada de Junts per Catalunya i secretària segona de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula. Falgàs li demanarà per la candidatura conjunta entre Laura Borràs i Jordi Turull per liderar JxCat, de la qual ella també en formarà part com a vicepresidenta.

Lluís Falgàs i Aurora Madaula rtve catalunya

'Aquí Parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària en una setmana on hi ha hagut sessió de control al president Aragonès marcada pel 'Catalan Gate'. Pels partits independentistes el cessament de la directora del CNI no és suficient per acabar amb la crisi de l'espionatge.