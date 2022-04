'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

'Planeta R' viatja aquesta setmana a El Perelló per conèixer gent que ha decidit traslladar-se a viure de la ciutat al poble. Es trobarà amb en Ton Lloret de Repoblem i l’Alexandra, que han decidit viure al camp. La Sílvia ens ensenyarà per la seva banda com revaloritzar la roba que ja no ens posem. Martina Klein per últim coincidirà amb en Cristian, un lutier del Montseny que ha repensat les possibilitats de la fusta autòctona.

En la seva segona entrega el programa es desplaça a El Perelló per conèixer l’Alexandra que, després de passar la pandèmia a un pis de 30m2 a Barcelona, s'ha traslladat a viure a una finca rústica del municipi.

Ton Lloret de Repoblem i l¿Alexandra han decidit viure al camp RTVE CATALUNYA

En Ton Lloret, impulsor de Repoblem, explicarà els beneficis mediambientals de repoblar les zones rurals. Al Montseny, la Martina es troba amb el Cristian Diani, un lutier italià que té l’objectiu de fer violins km.0 amb les fustes locals de la zona, com la de l’avet masjoanis.

La Sílvia Jou explica com treballen a l'associació Upcycling Barcelona RTVE CATALUNYA

I a l’Eixample barceloní, la Martina es troba amb la Sílvia Jou, fundadora de l'associació Upcycling Barcelona. Als seus tallers, ensenyen a petits i grans a revaloritzar les peces de roba que ja no fem servir o estem a punt de llençar.

Comptarem amb les veus de la filòsofa Sira Abenoza, el divulgador Toni Lodeiro i l’expert digital Josep Maria Ganyet que reflexionaran sobre la sostenibilitat i el creixement econòmic. Finalment, consultaran als ciutadans i ciutadanes què prefereixen: camp o ciutat?