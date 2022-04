La 66a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia celebra aquest vespre la gala de lliurament al Teatre Lliure i alguns dels guardonats s'han donat cita aquest migdia a Barcelona en una roda de premsa. El guionista i director nord-americà Oliver Stone; Rodrigo Cortés, director de 'El amor en su lugar', premi a la millor pel·lícula; Juanjo Giménez, director de 'Tres', millor òpera prima; la considerada millor actriu Tamara Casellas, i el director Carlos Saura, reconegut per la seva trajectòria.

A la roda de premsa, celebrada a l'Hotel Arts de Barcelona, Oliver Stone ha agraït el premi, que és un reconeixement a la seva carrera, i ha contestat preguntes sobre la seva última cinta 'JFK Revisited: Through the Looking Glass', que el realitzador està presentant aquests dies a Barcelona en el marc del BCN Film Fest.

Rodrigo Cortés, director d''El amor en su lugar', premi a la millor pel·lícula espanyola, s'ha mostrat "molt honorat per aquest reconeixement atorgat per un grup de gent que veu pel·lícules" en el que ha considerat, personalment per ell, un any ple d'alegries.

Juanjo Giménez, director de 'Tres', ha agraït el premi a la millor òpera prima, que espera que "ajudi a descobrir la pel·lícula". "Estic fent la carrera de Benjamin Button", ha bromejat referint-se a la seva extensa trajectòria com a director de curtmetratges", i ha destacat el punt reivindicatiu de la cinta, on "la protagonista és una dissenyadora de so, una feina tradicionalment masculina".

Tamara Casellas ha declarat estar "il·lusionada i agraïda per un premi a una pel·lícula tant petiteta i de rebre'l a Barcelona, una ciutat que m'encanta". L'actriu ha estat reconeguda com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ama', un film on es parla de la maternitat, en una època ha dit "en què se li comença a donar més veu a les dones".

Carlos Saura ha agraït el guardó i ha bromejat sobre el seu tercer Premi Sant Jordi: "Estic preparadíssim per a la gala d'aquest vespre, tant que espero rebre'n un altre l'any ve". El realitzador aragonès ha explicat que la seva edat no és un impediment per treballar i que té molts projectes: "Per mi els anys són positius perquè tinc més feina. Estic fent documentals, un que es diu 'Las paredes hablan', preparant una sèrie i una obra de teatre sobre Lorca, i també una pel·lícula sobre Montserrat Caballé".

Premis Sant Jordi 2022

A l'edició d'enguany també han resultat premiats Javier Bardem, com a millor actor espanyol per 'El buen patrón', pel·lícula participada per RTVE. En l'apartat internacional, 'Quo vadis Aida', de Jasmila Zbanic, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera; Ariana DeBose, per 'West Side Story' i Benedict Cumberbatch, per 'El poder del perro', han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers. La Rosa de Sant Jordi per a la millor pel·lícula espanyola ha estat per 'Maixabel', dirigida per Icíar Bollaín, i la de la millor pel·lícula estrangera ha estat per a 'Otra ronda', de Thomas Vinterberg. Per la seva banda, Enrique Cerezo recollirà el Premi a la Indústria.

A RTVE Play Catalunya es pot trobar una col·lecció amb les pel·lícules guanyadores dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia al llarg dels anys.

La gala se celebra a les 20:30h al Teatre Lliure de Montjuïc, conduïda per Sílvia Abril i Gemma Nierga, es podrà veure en directe a La 2 i a RTVE Play.