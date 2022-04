RTVE Catalunya estrena 'Planeta R' el nou programa sobre reciclatge i sostenibilitat amb Martina Klein

'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

RTVE Catalunya estrena el diumenge 24 d'abril 'Planeta R', un nou programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein que mostrarà tots els vessants relacionats amb les anomenades 'erres' del reciclatge: reutilitzar, reduir, repensar, reflexionar.

'Planeta R' mostrarà les accions que s'estan duent a terme per afrontar els grans reptes mediambientals que planteja la nostra petjada a la terra. Històries inspiradores que demostren com ens afecta el canvi climàtic i com podem evolucionar cap a un modus de vida més sostenible.

Cada diumenge el reciclatge serà el protagonista a RTVE Catalunya RTVE CATALUNYA

Martina Klein, emprendrà una road movie per Catalunya per conèixer iniciatives que lluiten per implantar models econòmics, productius i socials més respectuosos amb el medi ambient. També cercarà persones que estan aplicant a la seva vida diària mesures per garantir un model de planeta més sostenible: famílies que fugen de l’ús dels plàstics, pobles que són pioners en compostatge, cases autònomes gràcies a l'energia solar, etc. I tot, tractat amb un enfoc proper i divertit, lluny de lliçons o adoctrinaments.

En el primer capítol de 'Planeta R', la Martina Klein visitarà tres edificis sostenibles que demostren com l'ecologia verda ha arribat a la ciutat: coneixerem com construeixen refugis aïllats sostenibles a prop del Parc de Collserola i habitatges que funcionen en règim de cooperativa a Barcelona.

Reutilitzar, reduir, repensar, reflexionar seran els principals ítems del programa RTVE CATALUNYA

A més, descobrirem de la mà de la Berta i en David, un original hotel d'abelles a Barcelona, per reflexionar sobre la importància de protegir aquests insectes com una de les baules essencials per fer que el planeta avanci. També ens explicaran com fer un hotel d'abelles al nostre jardí, pati o balcó. Són refugis on les femelles solitàries, (aquelles que no fan mel, i no piquen), construeixen nius i els ocupen durant uns mesos per la criança.

Un nou espai sobre reciclatge i sostenibilitat que compatrà amb moltes entrevistes RTVE CATALUNYA

Veurem també la segona vida de les ambulàncies d'urgències reconvertides en vehicle d'assistència social. La secció 'Reflexionar' comptarà setmanalment amb la participació de diferents col·laboradores que aportaran la seva opinió i referències sobre els temes que es tractin.

Altres idees que es mostraran a 'Planeta R' durant els 13 capítols d'emissió seran: el reacondicionament de mòbils, restaurants sostenibles, la gestió de residus a les perruqueries; com reduir l'ús de pesticides, el consum d'aigua, o reciclar la llana de les ovelles per reaprofitar-la fent jardineria, entre d'altres.