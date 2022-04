La música dance amb missatge de Trezor, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb cura propostes d'artistes ben diferents i alhora referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Efecte Collins', el grup Trezor interpreta tres temes del seu primer àlbum 'My passenger', 'B-side' i 'Get down' i en exclusiva una de les seves darreres cançons, 'Under construction'.

El grup protagonista d’aquesta setmana neix de la combinació de dues formacions referents a l’escena barcelonesa: Mürfila i Ultraplayback. Mar Orfila i Jordi Way, van començar a tocar de ben joves i actualment formen una banda de música electrònica. La seva proposta reivindica l’estil dance com un altaveu per l’alliberament, el respecte i la tolerància.

Mar Orfila rtve catalunya

Trezor va néixer l’any 2019 i enguany tornen als escenaris amb el seu àlbum debut ‘Equality’. Una de les seves cançons ‘My passenger’ parla sobre el procés de transició de gènere de la Cloe Aicart, una nena que, després de patir assetjament escolar als vuit anys, va fer un canvi de sexe. A 'Efecte Collins', els Trezor acompanyen la Cloe i expliquen com va ser el procés de creació de la cançó i del videoclip. També es troben amb l’Ousman, refugiat immigrant de Ghana que, gràcies als seus estudis, ha creat una Fundació per promoure la cultura als països en vies de desenvolupament.

Més tard, també fan una visita al centre Revolución Pata on rescaten i reeduquen animals perquè puguin ser adoptats. Allà hi van adoptar en Lovi i la Bruna.

Un moment de l'actuació de Trezor rtve catalunya

El seu compromís social vol anar més enllà de la música com a mostra de la revolució que l’ésser humà pot fer amb el seu propi cos. Per ells ballar és universal i no entén d’ètnies ni gèneres.