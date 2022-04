'Wild Latam' és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l'Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

'Wild Latam' viatja al bosc boreal, on l'hivern sempre arriba aviat. Les primeres nevades el tenyeixen de blanc, el fred glaçat envaeix cada racó i molts animals pateixen per aconseguir sobreviure. Malgrat les tempestes de neu i les temperatures sota zero, un animal resisteix: el linx nòrdic.

Aurora boreal RTVE

Al nord, l'hivern sempre arriba aviat. Quan la neu omple de blanc el bosc boreal, pocs animals aconsegueixen sobreviure aquest clima extrem. Del bell mig de la neu s'obre pas la silent reina del nord, una linx nòrdica, la nostra protagonista, que porta entre dents les seves cries acabades de néixer. Ella, tota sola, haurà d'encarregar-se de protegir-les en aquest ambient hostil durant el període més crític de les seves vides. Encara que amb una parella de filles tan trapelles perpetuar el seu regnat serà una tasca àrdua.

Les cries de linx nòrdic juguen a la neu RTVE

Al capítol 'La reina del nord', 'Wild Latam' convida els espectadors a acompanyar la linx nòrdica i les seves cries en l'aventura de la vida. Veurem com les nounades descobreixen el món de gel que les envolta, sobreviuen a depredadors, tempestes de neu i temperatures sota zero. D'hivern a estiu, serem testimonis del que realment es necessita per sobreviure al nord i entendrem perquè mereix ser coronada com la reina del nord.