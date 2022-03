'Wild Latam' és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l'Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Mawindo significa presa en suahili: aquell que serà caçat. Per als depredadors del Serengueti, cada dia és un joc de supervivència: caçar o morir de gana. Però els animals no són els únics depredadors de la regió.

Guepard menjant una presa a la sabana del Serengueti RTVE

'Wild Latam' es desplaça a la sabana africana. Sembla que un nou superdepredador sense ullals ni urpes s'ha infiltrat en aquest paratge atemporal. Els residents es converteixen en preses fàcils de caçar d'una tacada. Al món animal hi ha dos tipus de caçadors, els que cacen per sobreviure i els que ho fan per diversió. Tots plegats depenen de mawindo, que en suahili significa "el que serà caçat", i nosaltres coneixem com a preses.

Lleons i hienes s'alien per caçar RTVE

El documental 'Mawindo, el gran drama del Serengueti' aporta una mirada nova a la concepció bàsica de caçadors i preses, un canvi de protagonistes per revelar com s'organitzen, viuen i senten les víctimes que habiten l'estepa del Serengueti. Una manifestació de la seva importància, clau en tots els ecosistemes, per recordar-nos que sense caçats no hi podria haver caçadors.