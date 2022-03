'Pocions d'amor salvatge', aquesta setmana a 'Wild Latam'

'Wild Latam' és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l'Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Sovint escoltem que sentir i estimar és exclusiu de l'ésser humà. Aquesta setmana 'Wild Latam' descobreix moltes similituds entre les espècies animals i els humans. Malgrat tot, segons la biologia tradicional, ells no estimen com nosaltres. Per què no?

Un lèmur carrega la seva cria RTVE

Els animals mantenen moltes similituds amb els humans. Molts tenen boca, nas i ulls, com nosaltres. Mengen, juguen, tenen cura de les seves cries i protegeixen els fills amb la seva pròpia vida... tots plegats comportaments que també observem en l'ésser humà. Malgrat tot, segons la biologia tradicional, ells no estimen com nosaltres, per què no?

Una ossa amb la seva cria RTVE

'Pocions d'amor salvatge' és un documental apassionant documental en 4K que segueix a diverses famílies d'animals amb la intenció d'entendre les relacions socials creades entre mares i fills, germans, manades i fins i tot amants entre diferents espècies exòtiques d'arreu del món, i respon a la pregunta: els animals són capaços d'estimar?