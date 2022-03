'En òrbita', de Marcel i Júlia, Disc Català de l'Any 2021

Aquest matí s'ha anunciat el guanyador del Premi Disc Català de l'Any 2021, que atorga Ràdio 4 mitjançant el programa 'Catalunya Exprés Magazine', dirigit i presentat per Joan Arenyes. El guardó, que escullen els oients mitjançant la votació directa, ha estat pel disc 'En òrbita', el segon treball del duet Marcel i Júlia.

'En òrbita' és un projecte que va començar com un viatge pel Brasil i l’Àfrica i que es va materialitzar en una col·lecció de cançons amb el propòsit de cridar l'atenció sobre l'emergència climàtica, la sostenibilitat del medi ambient i les actuals formes de viure. En aquest treball, Marcel i Júlia amplien la banda i els registres sonors amb una música de mestissatge.

Aquest matí, dins l'espai 'Cafè d'idees' de Ràdio 4 i La 2 de RTVE Catalunya, Gemma Nierga i Joan Arenyes han anunciat el disc guanyador i han entrevistat el duet, que s'ha mostrat molt satisfet i agraït. Marcel Lázara ha donat les gràcies a tots els votants anònims per la seva participació, mentre que Júlia Arrey ha dit que el disc vol "remarcar l'amor per la terra i la necessitat que tenim de reconnectar amb els cicles de la vida". Per la seva banda, Joan Arenyes ha destacat la "pàtina de bon rotllo" que té 'En òrbita' i el duet li ha recordat que no voldrien fer "la revolució sense alegria".

Gemma Nierga conversa amb Marcel i Júlia, Premi Disc Català de l'Any RTVE

El guardó del Disc Català de l'Any a Marcel i Júlia es lliurarà en una festa-concert a l'antiga Fàbrica Damm el 28 de març a les 19h amb la presència de públic. A la web de Ràdio 4 s'hi ha habilitat un formulari per les invitacions.

Un premi històric

El premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4 és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa 'Cançons al vent' i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Quimi Portet, Sau, Gossos, Ja T'ho Diré, Antònia Font, Lax 'n' Busto i Els Amics de Les Arts.

L'última edició la va guanyar el músic Miki Núñez amb l'àlbum 'Iceberg'.