El president del Grup Parlamentari Socialistes – Units per Avançar i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estat, aquest divendres, el convidat de 'Fora de plató', a les trobades informatives d'RTVE amb convidats de primer nivell de diferents disciplines.

A l'entrevista amb el director d'RTVE Catalunya, Oriol Nolis, on també hi ha assistit el presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, Salvador Illa ha remarcat que s'ha de respondre "amb contundència i sense miraments contra Rússia" i ha defensat el sistema de valors d'Europa, "encara que això tingui costos".

Salutació entre José Manuel Pérez Tornero i Salvador Illa rtve catalunya

Sobre el president Pere Aragonès, ha admès que ha estat encertat al rectificar sobre la seva assistència a la Conferència de Presidents de La Palma i ha afegit que "tindria més legitimitat" per reclamar la taula de diàleg si convoques abans una taula de partits a Catalunya.

Pel que fa a la Covid-19, ha defensat la gestió per part de la Generalitat: "Tots vam fer el que calia i ho vam gestionar amb decència i responsabilitat". Sobre les mascaretes ha considerat que "es donen les condicions" per retirar-ne l'ús obligat a l'interior.

Illa també s'ha pronunciat sobre la recent crisi al PP: "Desitjo que ho arreglin i no es facin més espectacles dels necessaris". A més, ha responsabilitzat a Núñez Feijóo del pacte amb VOX a Castella i Lleó: "És qui ara té tota la legitimitat. No es poden esquivar responsabilitats".

Ha reclamat al govern de la Generalitat afrontar de manera "urgent" el debat del finançament i ha afegit que el camí d'un nou Estatut "és un horitzó possible per resoldre el diàleg entre catalans". Així mateix ha tornat a "allargar la mà al Govern per aprovar els pressupostos del 2023".

El líder del PSC, Salvador Illa, a l'entrevista al 'Fora de plató' RTVE Catalunya

Sobre educació ha criticat que la Generalitat hagi decidit avançar l'inici del curs escolar sense dialogar: "Aquí es demana diàleg i no es practica". També, veu "desitjable i possible" un acord sobre la llengua a l'escola. "El millor que podem fer és deixar-ho als professionals".

Illa ha defensat l'ampliació del Prat: "el món avança molt ràpid i l'aeroport és una necessitat" i la candidatura dels Jocs d'Hivern com una demanda del territori que pot generar il·lusió. També ha confirmat a Jaume Collboni com a candidat de PSC a Barcelona.

