Rodrigo Laviña, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb cura propostes d'artistes ben diferents i alhora referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana 'Efecte Collins' comta amb el músic Rodrigo Laviña, que tocarà els temes 'Gota Malaya', 'Tornem a les andades', 'Arrait' i 'Clausura', del seu darrer disc amb Extraño Weys, 'Rodrigo Laviña y su combo'.

El cooperativisme és per a Laviña, una forma d’entendre la música i la vida. Cantant de referència en bandes de hip-hop a Catalunya, ara forma part de la cooperativa Ciutat Invisible, on compagina la seva feina de llibreter amb el grup Extraño Weys. A 'Efecte Collins' coneixerem l’activisme cooperatiu i les aliances entre projectes com, Say it Loud Records.

Resident i activista al barri de Sants, Laviña busca reivindicar, a través del poder de la paraula, un model que permeti a tothom viure del que sap fer sense treure’n el màxim benefici ni deixar ningú enrere. A través del sampleig, i amb el seu amic Patxi Vazili, contextualitzen lletres per donar-los una segona lectura jugant amb diversos gèneres, des de la música catalana dels anys seixanta fins a la música brasilera, passant per la psicodèlica, els ritmes llatins, el soul i el jazz.

Rodrigo Laviña amb els Extraño Weys en un moment de l'actuació rtve catalunya

A 'Efecte Collins', Rodrigo Laviña interpreta amb el seu grup quatre temes: 'Gota Malaya', 'Tornem a les andades', 'Arrait' i 'Clausura' que formen part del seu últim àlbum ‘Rodrigo Laviña y su combo’ un viatge introspectiu per mirar de trobar respostes a la pregunta: Què hi venim a fer aquí?