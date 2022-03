Anna Grau de C's, a 'Aquí Parlem'

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

Lluís Falgàs entrevista la diputada del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Anna Grau, per parlar de la política catalana i de la situació de Ciutadans, entre altres qüestions.

'Aquí Parlem' també se centra en l'actualitat política i parlamentària, en una setmana on el Parlament ha condemnat les accions bèl·liques de Rússia contra Ucraïna, en una declaració de la Junta de Portaveus subscrita per tots els grups tret de la CUP i Vox. A més, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha donat suport a l'enviament d'armes a Ucraïna anunciat per Pedro Sánchez.