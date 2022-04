'Wild Latam' és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l'Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

'Wild Latam' viatja a la jungla de l'Amèrica del centre i del sud per mostrar-nos els animals que habiten aquest ambient humit i càlid.

Bona part de la jungla que entapissa l'Amèrica del centre i del sud, es coneix com a selva pluvial. En aquest ambient humit i càlid, la vida floreix. Com el seu nom indica, la selva plujosa gaudeix d'un règim de tempestes molt generós, hi pot arribar a ploure més de 300 dies a l'any. A cada estrat de la selva hi viuen centenars d'espècies i, a cada metre quadrat podem descobrir formes de vida fascinants.

Mico udolant a la selva pluvial RTVE CATALUNYA

El crit dels micos udoladors és tan potent que es pot confondre amb els trons de la següent tempesta, d'alguna manera són l'avís d'una tempesta, que desferma el pas del jaguar des de la profunditat de la selva, inquieta les iguanes enormes, el gos vinagre i fins i tot el voltor rei.

Jaguar a la selva pluvial RTVE CATALUNYA

Al capítol 'La selva pluvial', 'Wild Latam' ens mostra com l'aigua de pluja és la salsa de la vida d'aquesta selva, fa créixer les llavors, rega i beneeix cada pam de la selva pluvial, sempre amb la música de fons de les tempestes.