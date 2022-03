'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' reflexionarà al voltant de la invasió de Rússia a Ucraïna que va començar la matinada del passat dijous.

Per començar, Xavier Sardà entrevistarà Oleksandra Moloktova, periodista ucraïnesa. Té tota la família al seu país. El seu germà s'ha allistat a l'exèrcit. I el seu pare, fabrica còctels molotov.

Per aprofundir i debatre sobre el conflicte, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató als analistes i col·laboradors Màrius Carol, Estel Solé, Marisol Galdón i Antonio Baños.

Per la seva part, Ana Boadas comptarà amb els testimonis de Mila Kuzmenko i Valeria. Mila és ucraïnesa i viu a Blanes. El seu pare viu en una ciutat prop de Kíev. Dorm vestit i no vol marxar del seu domicili. Valeria és d'Ucraïna i viu a Santa Susanna. Pateix molt perquè té la família allà. La ciutat on viuen l'estan bombardejant des de divendres.

També entrevistarà Rosa Martí, de l'Associació 'És per tu'. Des de 1989 porten nens ucraïnesos d'acollida a passar llargues temporades a Catalunya. Martí assegura que hi ha pares d'acollida catalans que estan rebent durant aquests dies missatges de comiat des del front dels seus fills d'acollida ucraïnesos. A més, comptarem amb l'opinió de Laia Morales, mare d'acollida durant els estius i de Roger Carles, català resident a Ucraïna, explicarà per què finalment va decidir escapar de Kíev.

Per acabar, Xavier Sardà entrevistarà, John Carlin, periodista, i Yana Denysenko, metge del servei de radiologia de l'hospital de Kíev. És ucraïnesa i ha passat moltes temporades d'acollida a Taradell. No pensa marxar de Kíev i explicarà el seu dia a dia des de l'inici del conflicte.