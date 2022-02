Cesc Escolà entrena amb Raül Balam, a 'FitMés'

'FitMés', amb Cesc Escolà, convidarà cada setmana a una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Els dilluns a les 8h disponible RTVE Play i els dissabtes a La 2.

El pròxim dilluns Raül Balam visita 'FitMés', per realitzar una rutina de força de braços i esquena amb objectiu de millorar la resistència i evitar que els músculs s'atrofiïn.

Aquesta setmana Cesc Escolà entrena amb el cuiner amb dues estrelles Michelin, Raül Balam. Plegats realitzen una rutina de força de braços i esquena amb l’objectiu de millorar la musculatura i reforçar l’esquena a través d’un treball analític.

Cesc Escolà i Raül Balam reforcen exerciten els braços i l'esquena rtve catalunya

L’entrenament comença amb un escalfament centrat en els braços sense l’ús de pes ni desplaçament. Els exercicis es dividiran en tres blocs, el primer i el tercer són més llargs, i un segon que serà únicament de dos minuts. Per acabar, com sempre, es realitzen estiraments per tal de prevenir lesions i relaxar la musculatura.

Després el Cesc es reunirà amb la Virginia Gómez, la nutricionista de 'FitMés', per parlar d’hàbits d’alimentació saludable. En el programa d'aquesta setmana explica com dur a terme una planificació i una logística alimentària, a través de la llista de la compra.