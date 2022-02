Alícia Romero del PSC, a 'Aquí Parlem'

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana i compta amb Alícia Romero.

Lluís Falgàs entrevista la diputada i portaveu del grup Socialistes i Units per Avançar al Parlament de Catalunya, Alícia Romero. Falgàs li demanarà per la situació a Catalunya i la relació amb el govern de la Generalitat com a líders de l'oposició, després d'un any de les eleccions.

'Aquí Parlem' se centra en les explicacions de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, sobre la retirada de l'escó del diputat de la CUP Pau Juvillà i repassa la conferència de dilluns del president Pere Aragonès amb motiu del primer aniversari de les eleccions del 14 de febrer. A més, la resta de l'actualitat política i parlamentària de la setmana.