'Noms propis' conversa aquesta setmana amb la intèrpret i cantant, Lídia Pujol

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, la periodista Anna Cler conversa amb la cantant Lídia Pujol. Va irrompre en l’escena musical catalana amb la formació Lídia Pujol i Sílvia Comes. I un cop va arribar la dissolució del duet, va començar la carrera en solitari. A banda de la música, també ha fet d’actriu i directora.

'Conversando con Cecilia' és la seva última creació RTVE CATALUNYA

Ha participat, entre d’altres, en 'Morir', de Sergi Belbel, i en 'L'òpera dels tres rals', de Bertolt Brecht, dirigida per Calixto Bieito. Com a directora, ha creat i interpretat, entre d’altres, els espectacles 'El Boulevard del crim' presentat al Festival Grec de Barcelona.

A 'Noms propis', Lídia Pujol ens parla de la seva última creació, 'Conversando con Cecilia', un homenatge a aquesta intèrpret que va morir de jove en un accident de cotxe i que va deixar una obra plena de petites joies.

Lídia Pujol viu a La Segarra des de fa nou anys Allà hi troba la pau i serenor per continuar creant. RTVE CATALUNYA

Lídia Pujol també explica a Anna Cler els seus records de la infantesa, un període del qual no guarda un bon record. La seva germana i ella van estar internades a una escola de monges i van haver de reinterpretar la seva manera de viure en funció d’aquestes experiències vitals.

Per acabar, explica que des de fa nou anys viu a La Segarra, on ha trobat pau i serenor per continuar creant.