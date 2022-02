'Wild Latam' és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l'Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Wild Latam recorre el nord de Sud-Amèrica, on s'estén un territori molt gran de planes sense fi que canvia d'aspecte dues vegades l'any: uns cops estan inundats fins a l'infinit i, d'altres, gairebé secs.

Un caracara als Llanos

Al nord de Sud-Amèrica hi ha un territori de planures que dues vegades l'any canvia. Durant mig any l'aigua les inunda, mentre que l'altre mig es veuen afectades per una sequera extrema. En aquest indret tan extrem s'originen uns paisatges molt contrastats als quals s'han adaptat animals tan extraordinaris com les capibares –el rosegador més gran del món-, les enormes anacondes i els escassos caimans del Orinoco.

Aluates als Llanos

Al capítol 'Els Llanos', 'Wild Latam' descobreix les 200 espècies de mamífers i més de 700 aus que els habiten. Malgrat la simplicitat aparent del paisatge és un dels llocs amb més biodiversitat del planeta.