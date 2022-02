El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic aquest dilluns el veredicte de la 66a edició dels guardons que entrega RNE a Catalunya. 'El amor en su lugar', dirigida per Rodrigo Cortés, ha estat considerada la millor pel·lícula espanyola de l'edició.

Per la seva banda, Javier Bardem recollirà el premi a millor actor espanyol per 'El buen patrón', pel·lícula participada per RTVE, i Tamara Casellas ha estat reconeguda com a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ama'. 'Tres' dirigida per Juanjo Giménez, i també participada per RTVE, ha estat considerada la millor òpera prima.

Javier Bardem, premi Sant Jordi per la seva interpretació a 'El buen patrón' RTVE CATALUNYA

En l'apartat internacional, 'Quo vadis Aida', de Jasmila Zbanic, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera. Ariana DeBose, per 'West Side Story' i Benedict Cumberbatch per 'El poder del perro', han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers.

El jurat d'aquesta edició, presidit per la periodista especialitzada en cinema de RNE Conxita Casanovas, està format per Joan Vilà, José Fernández, Yolanda Flores i Gerardo Sánchez, per part de RTVE, i Otis Rodríguez Marchante, Nuria Vidal, Álex Montoya, Astrid Messeguer i Alfons Gorina.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema i lliuren el Premi a la Indústria. A més, per votació els oients de RNE, s'entreguen les Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera. El nom dels guanyadors d'aquests premis es farà públic més endavant.

Els guardons d'aquesta edició s'entregaran el 26 d'abril.