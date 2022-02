'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler conversa amb Cesc Escolà. És graduat en Ciències de l’Activitat Física i Esport. Ha treballat fent de professor d’escola i d’entrenador de gimnàs. Es defineix com una persona inquieta que no pot estar fent el mateix durant molt de temps.

Cesc Escolà presenta el programa 'Fitmés' a la 2 de TVE Catalunya RTVE CATALUNYA

Per això, s’ha preparat per ser un entrenador molt polivalent. I és que s'atreveix a dirigir des d'una classe de zumba, com de Body Combat o Body Pump. Al llarg de la conversa, ens explicarà anècdotes com la de la primera classe que va fer de Body Pump en un gimnàs on el van acabar aplaudint.

Cesc Escolà ha escrit el libre: 'Mucho más que fitness' RTVE CATALUNYA

El 2020 va ser un gran any per ell, malgrat la pandèmia. Va debutar com a professor de fitness a l’acadèmia del programa de televisió 'Operación Triunfo' i es va convertir en un dels professors més mediàtics i estimats pel públic. Quan es va haver d’aturar el programa per la covid, va començar a presentar l’espai de La 2, 'Muévete en casa' on, cada matí, durant el confinament, ens feia fer exercicis físics per no perdre la forma. Va ser un rècord d’audiència. Més tard, el gener de 2021 va presentar el llibre 'Mucho más que fitness'. Ara el veiem cada cap de setmana a La 2 en català amb el nou programa 'Fitmés', on compagina una entrevista a un personatge conegut mentre fan exercicis.