'Wild Latam' és una sèrie documental sobre la natura i la vida salvatge de l'Amèrica del centre i del sud, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Wild Latam viatja aquesta setmana a l'interior del Brasil. 'El Pantanal i el Cerrado' descobreix els animals que habiten els boscos secs i les planes.

La zona interior del Brasil es un territori molt variat on es barregen ecosistemes tan dispars com el bosc sec i les planes d'inundació. Aquesta barreja, en la qual s'inclouen rius, cascades i muntanyes, aixopluga una fauna diversa i extremament rica. Hi viu l'estrany llop de crinera i el fugisser os formiguer. També és el territori dels escassos guacamais jacint i dels cebins, capaços de trencar amb pedres les nous més dures d'aquests boscos.

Al capítol, 'El Pantanal i el Cerrado' veurem com aquests boscos i planes canvien dràsticament d'aspecte al llarg de l'any segons l'abundància de les pluges.