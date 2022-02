'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' planteja aquest dijous si tenim motius per estar indignats. Per debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran com cada setmana amb analistes, convidats i diferents testimonis.

En primer lloc, Xavier Sardà entrevistarà Carlos Sanjuán, impulsor de la coneguda campanya 'Soc gran, no soc idiota', on reclamen un tracte més humà a les entitats bancàries.

Per aprofundir i debatre sobre el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató als analistes i col·laboradors Víctor Amela, Estel Solé, Marisol Galdón i Tomas Güell.

També parlarem sobre els indignats amb l'escriptor i periodista britànic, John Carlin i el portaveu general de FACUA, Gerard Hernàndez, que explicarà com actuar per tal de reclamar els nostres drets com a consumidors.

Per la seva part, Ana Boadas entrevistarà Josep Carner, president de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, FATEC. Va ser víctima de phishing per Internet. Tancarà el programa el testimoni de Marta Gràcia, propietària d’un taller de brodats a qui la seva companyia elèctrica comptabilitzant lectures estimades, i no reals, li ha cobrat prop de 9 mil euros en consum de llum.