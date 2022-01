'Cachitos' lleva a tu casa la verbena del Archivo de RTVE

'Cachitos de hierro y cromo' se va de verbena. De la copla del atardecer al rockerío de la madrugada, pasando por todos los palos que toca cualquier buena orquesta que se precie. Las bailaditas con coreo, los tiburones, venaos y mayonesas, los clásicos de charanga, y esos superéxitos del pop español que, aunque jamás nos los pongamos en casa, nos sabemos de memoria.

Una vez al año, la tranquila vida de los pueblos se agita coincidiendo con el momento cumbre de su calendario: las fiestas patronales. Al caer la tarde la plaza se llena de gente que nadie sabe de dónde ha salido y lo que era un remanso de paz se deja llevar por el frenesí de la verbena. Un fenómeno sociológico que no serás capaz de imaginar si no has tenido la suerte de vivirlo en primera persona y que será fielmente retratado en el 'Cachitos' de esta semana.

En #CachitosVerbena, el inagotable baúl de los recuerdos del Archivo de RTVE nos nutrirá de material suficiente como para que nadie eche en falta ningún himno festivo y podamos rememorar, sin movernos del sofá, esas verbenas que tanto estamos echando de menos en los últimos tiempos.

'Cachitos Verbena' está dirigido por Jero Rodríguez y presentado por Virginia Díaz, con realización de Jero Rodríguez y David Ruiz, guion de Nacho Gómez Hermosura, y producción ejecutiva de Josep Parés. Es también producto del trabajo durante décadas de la radiotelevisión pública española y la labor de documentación del Archivo de RTVE.