Cesc Escolà entrena amb Pierre Oriola, a 'FitMés'

'FitMés', amb Cesc Escolà, convidarà cada setmana a una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Els dilluns a les 8h disponible RTVE Play i els dissabtes a La 2.

El pròxim dilluns Pierre Oriola visita 'FitMés', per realitzar, amb Cesc Escolà, una rutina en parella amb exercicis de col·laboració i oposició.

En aquest capítol Cesc Escolà està acompanyat del jugador del Barça de bàsquet Pierre Oriola. Plegats realitzen una rutina en parella seguint la dinàmica d'exercicis en col·laboració i oposició utilitzant el seu propi pes i altres materials.

Pierre Oriola i Cesc Escolà en la sessió d'entrenament rtve catalunya

El principal objectiu d'aquest entrenament és passar-ho bé amb els amics i la família mentre fas esport i cremes calories. L'escalfament està basat en moviments aeròbics i de força al ritme de la música i la coordinació amb el company. Els tres blocs de la rutina estan dividits en treball cardiovascular, força de braços i força de cames. Finalment, és necessari acabar amb uns bons estiraments generals per baixar pulsacions i prevenir lesions.

Per acabar, la Virginia Gómez, nutricionista del programa, dona consells d'alimentació. Aquesta setmana descobrim com menjar sa a domicili basant-nos en el Plat Saludable, creat per experts en nutrició de Harvard.