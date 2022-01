'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler conversa amb el director de cinema Oriol Paulo. Va estudiar Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra i cinema a Los Angeles Film School. Ha treballat a diverses sèries de televisió com a guionista i al cinema es va donar a conèixer com a coguinista amb Guillem Morales, director del thriller 'Los ojos de Júlia' produït per Guillermo del Toro.

L’any 2012 va dirigir i escriure el guió de 'El cuerpo' una pel·lícula que el consagra amb una nominació a la millor direcció novell als premis Goya. Una altra de les seves creacions amb major projecció ha estat la direcció d’ 'El inocente', una sèrie espanyola original de Netflix.

Oriol Paulo i Anna Cler abans de començar l'entrevista RTVE CATALUNYA

Durant la conversa recordarà com va ser la seva infància i com es va aficionar al cinema. Els seus pares tenien costum de gravar moments de la família en Super-8 i després en videocàmera i revisant aquestes imatges i fotos de la infància es va adonar que era ell qui gairebé sempre estava gravant.

Oriol Paulo, guionista i director RTVE CATALUNYA

Ens explicarà també com va ser la seva experiència als Estats Units, perquè li agraden tant els thrillers i coneixerem els projectes on està treballant actualment.