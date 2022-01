El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes.

'Efecte Collins' compta aquesta setmana amb la música i el ritme de Koko-Jean & The Tonics. Tocaran en directe quatre cançons del seu nou àlbum: 'All night long', 'Movin on', 'Never said no' i 'What you mean to me'.

Koko-Jean Davis és tota energia quan entra en contacte amb el públic. Va néixer als Estats Units i se sent molt identificada amb la música afroamericana i la seva capacitat de canalitzar el patiment per convertir-lo en sentiment sobre l'escenari. Tina Turner i Gladys Knight són els seus referents. D’elles va apendre a sentir el que canta amb tot el cos i la lluita com a dones, des d’un origen humil fins a trencar motlles amb el seu reconeixement mundial.

Koko-Jean rtve catalunya

Amb una dilatada carrera professional després del seu èxit amb el grup The Excitements, la cantant aposta ara per Koko-Jean & The Tonics, i el millor de les essències del soul, el rock, el jazz i el blues.

Al documental d'aquesta setmana veurem com la seva actitud davant la vida i per extensió, sobre l'escenari, és el que mou l'artista. Koko-Jean també donarà consell a una cantant jove del Centre Jove de Sant Andreu, li ensenyarà el seu ritual abans de fer un concert i es trobarà amb Lalo López.