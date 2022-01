El guitarrista Chicuelo, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes.

'Efecte Collins' compta aquesta setmana amb la música de Chicuelo. Tocarà en directe les cançons: 'Con ton y son', 'Calma' i 'Tiempos de tangos', acompanyat de Martín Meléndez, David Gómez i Karen Lugo.

Juan Gómez, més conegut com a Chicuelo, és un guitarrista d'aquells que podem anomenar d'arrel. Ha crescut acompanyant a grans artistes espanyols com Enrique Morente, José Mercé, Diego "El Cigala", Miguel Poveda, Duquende o Sara Baras. I és que amb només 12 anys va descobrir quina era la seva passió: la guitarra flamenca. Va néixer a Cornellà de Llobregat, on va aprendre amb un dels actuals lutiers més reconeguts d'aquest instrument, Casimiro González.

La seva passió i compromís amb la música fa que el puguem veure acompanyant a grans cantautors, però també produint projectes discogràfics, gravant amb Joan Manuel Serrat o creant disc amb repertori propi. És compositor, artista i també director musical de la companyia de dansa japonesa de Shoji Kojima.

Actuació de Chicuelo rtve catalunya

A 'Efecte Collins' Chicuelo toca tres temes del seu nou projecte 'Caminos', que es va estrenar al Teatre Coliseum de Barcelona i que interpreta juntament amb Martín Meléndez, David Gómez i Karen Lugo, 'Con ton y son', 'Calma' i 'Tiempos de tangos'.

Al documentalveurem a Chicuelo i la seva guitarra flamenca enmig del Palau Dalmases, l'escenari perfecte per un Tablao Flamenc. La relació de l'artista amb la seva guitarra marca una trama descrita perfectament en tres actes. El primer és la presentació com a solista de Chicuelo i la seva capacitat d'explicar les emocions a través de la melodia. El segon és la combinació de guitarra i el cant de Raulito. I el tercer, la interpretació que ens dona Ivan Alcalá sota els acords de Chicuelo. Tres actes, en tres espais diferents dins del Palau, que comencen i tanquen un reportatge rodó.