'La Noche D' despide temporada con Ana Milán, David Bustamante, Antonio Orozco, José Corbacho y Toni Acosta

Este martes, ‘La Noche D’ presenta su último programa dedicado, precisamente, a las últimas veces. O a las penúltimas, que nunca se sabe. Ana Milán, David Bustamante, Antonio Orozco, José Corbacho y Toni Acosta aprovecharán esta última oportunidad para contarle a Dani Rovira sus anécdotas más desconocidas y enfrentarse a las últimas perrerías del programa.

Mariam Hernández someterá a Antonio Orozco y David Bustamante a una prueba de agudeza visual en la sección ‘Fuera de serie’: ¿serán capaces de reconocer cuáles son los talentos de los participantes, ellos, que han participado en tantos talent-shows?

Ana Milán, José Corbacho y Toni Acosta se enfrentarán a responder a las ‘Preguntas picantes’ que nos trae Silvia Abril. Y, por ser la última vez, traen extra de picante.

Y como en ‘La Noche D’ nos gusta dar el cantazo, nuestros invitados junto con Sílvia Abril, Mariam Hernández, Edu Soto y David Perdomo participarán en el que será el último karaoke del programa.

La Fundación Tony Manero pondrá el colofón musical al programa interpretándonos su canción ‘Can't Nobody Love Me Like You Do’.

‘La Noche D’ es una producción de RTVE en colaboración con Good Mood y The Pool, con la producción ejecutiva de Dani Écija y Andrés Varela.