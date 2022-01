El professional del món del fitness, Cesc Escolà, estrena dilluns 10 de gener un nou programa a RTVE Play, 'FitMés', on convidarà a una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Els dilluns a les 8h estarà disponible a la plataforma i els dissabtes a les 11:30h es podrà veure per La 2.

La sessió consistirà en un entrenament de 15 minuts adaptat al convidat que en funció de les seves capacitats serà més intens o més suau. L'entrevista es realitzarà en dos blocs diferents: a l'escalfament previ i als estirament posteriors.

El programa també comptarà amb una secció sobre alimentació i nutrició, a càrrec de Virginia Gómez, amb consells sobre aliments que hauríem d'incorporar a la dieta per complementar l'esport. A més, durant el programa es donaran consells sobre com evitar lesions o sobre com motivar-nos per fer esport.

