La pell d'un barri, a 'Perduts en el temps'

'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti un explorador. El programa està dirigit per Àngels Villar i presentat per Anna Bertran. S'emet els dimarts a La 2 i es torna a emetre els dissabtes al migdia.

El soroll de les màquines i l'olor de l'adob van marcar durant segles la història de Vic. En capítol d'aquesta setmana, a 'Perduts en el temps', l'Anna Bertran s'endinsa en el barri de les adoberies de la ciutat, que tot i el pas els anys, encara es conserva com si el temps s'hi hagués aturat.

El barri, situat a la vora del riu Mèder, va ser un espai ple de vida, de portes endins i també de portes enfora, on l'estampa habitual eren treballadors de la pell descarregant i repartint els cuirs. Molts pellaires tenien la seva pròpia adoberia, que fins a meitats del segle XX, acostumaven a ser negocis familiars, però també hi havia una de comuna per facilitar la feina als que no tenien una de pròpia.