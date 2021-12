Ràdio 4 oferirà un especial de Cap d'Any amb 11 hores de música ininterrompuda

Organitzat per Pedro Blázquez i Isabel Díaz, del programa de musica 'Radiofreqüències'.

Ràdio 4 celebrarà la nit de Cap d’Any amb una programació especial d’onze hores de música ininterrompuda, que començarà a les 22 hores del 31 de desembre i acabarà a les 9 del matí de l’1 de gener. Des de sons avanguardistes fins a hits dels 80, el to festiu serà el fil conductor de la selecció musical i artística del programa especial de Cap d’Any de Ràdio 4.

L’emissió arrencarà amb el concert de jazz electrònic dels donostiarres Reykjavik 606, que Sonda Music va enregistrar al cinema Faba del municipi lleonès de Cacabelos. Continuarem amb el concert de la compositora catalana CLARAGUILAR, presentant el seu àlbum debut 'Mistery Is All' al festival Mutek.es

El DJ Angel Molina serà l’encarregat d’obrir el 2022 amb una sessió de techno brutal i transformadora, una mena d’exorcisme sonor per estrenar l’any. Des de Marbella We Are Not DJs presentaran una sessió festiva amb grans èxits de l’electroclash i altres clàssics, a la que seguirà la madrilenya From Hell.

El canvi de ritmes, a base de soul, hip hop i funk arribarà amb Hector Hope, per entrar de ple en tres sessions de house a càrrec de Víctor Santana, Manu González i Pedro Blázquez. De la pista de ball saltarem al món del ‘megamix’ amb èxits de disco-funk dels anys 80 a càrrec de Rafa Carmona, per acabar amb una selecció eclèctica, elegant i de transició a càrrec d’ Isabel Díaz.

El programa especial de Cap d’Any de Ràdio4 l’han organitzat Pedro Blázquez i Isabel Díaz, responsables del programa de musica electrònica i d’avantguarda Radiofreqüències.