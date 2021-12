Que es faci la llum, a 'Perduts en el temps'

'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti un explorador. El programa està dirigit per Àngels Villar i presentat per Anna Bertran. S'emet els dimarts a La 2 i es torna a emetre els dissabtes al migdia.

La casa del cap d’obres, del secretari o del xofer. Totes elles formaven part del Campament de l’Illa, una urbanització creada a inicis del segle XX pels dirigents de la central hidroelèctrica de Camarasa, però fa dècades va quedar en desús. L'Anna Bertran visita a 'Perduts en el temps' el que encara avui dia és un oasi a la Serra del Montsec.

Era una petita ciutat en la que hi havia de tot: piscina, pista de tenis, horts i, fins i tot, durant anys va tenir escola pròpia. El director de la central, Charles Smith, va donar el toc anglès que tenia la urbanització i va importar alguns hàbits britànics. Durant la seva època es celebraven festes a les que hi assistia gent de Camarasa i, fins i tot, va fundar un equip de futbol amb treballadors, introduint aquest esport a la Noguera Pallaresa. Però durant la construcció de la presa i la central, fora de la urbanització les coses no eren tan idíl·liques. Les males condicions laborals i de vida dels treballadors va desembocar en una de les vagues més importants del segle XX: La Canadenca.