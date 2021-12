RTVE s'incorpora al Clúster Audiovisual de Catalunya. L'entrada d'RTVE reforça el Clúster com un dels referents no només a l'Estat sinó també a Europa. L'acord s'engloba dins de l'objectiu d'RTVE de potenciar la indústria audiovisual del país i impulsar una estratègia compartida amb les empreses del sector. Fomentar el sector audiovisual del país i l'aposta pels nous formats són alguns dels objectius actuals d'RTVE.

El Clúster Audiovisual de Catalunya és una associació que actualment agrupa més de 140 empreses del sector audiovisual que vetlla per respondre a les necessitats del sector a través de la connexió amb empreses i institucions. Aquesta incorporació reforça el Clúster com a referent a nivell europeu, per darrera de països de referència en el sector audiovisual com França o Alemanya.