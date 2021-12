'La quarta paret' és un programa de TVE Catalunya dirigit i presentat per Elisabeth Anglarill.

RTVE Catalunya emet la Nit de Nadal l'últim capítol de la temporada de 'La quarta paret'. 'A l'altre barri' explica la història d'en Jordi (marit, fill, germà i oncle), que ha mort mentre practicava sexe amb la seva dona. Ella, la Marta li retreu la inoportunitat del moment triat per morir-se. Tot seguit, Elisabeth Anglarill moderarà un col·loqui sobre la preparació d'un paper, en què participaran Laia Alsina Ferrer, Mercè Martínez i Carles Batlle.

Mercè Martínez protagonitza 'A l'altre barri' RTVE Catalunya

RTVE Catalunya estrena 'A l'altre barri', l'últim capítol de la temporada de 'La quarta paret'. Escrit i dirigit per Laia Alsina Ferrer, i protagonitzat per Mercè Martínez i David Marcè, explica lahistòria d'en Jordi. Marit, fill, germà i oncle, ha mort mentre practicava sexe amb la seva dona, la Marta, qui, lluny de lamentar-ne el decés, només li retreu la inoportunitat del moment triat per morir-se.

Per la seva banda, l'Andreu, el germà d'en Jordi, enfronta una conversa amb la seva filla Clàudia, de sis anys, on prova d'ensucrar-li la mort del tiet. Finalment, en Vicenç, un jubilat que mata els matins al tanatori, es retroba amb la seva amant de joventut, l'Antònia, el dia que aquesta vetlla el seu fill Jordi. 'A l'altre barri' és una comèdia negra on s'entrecreuen tres històries en el si d'una família amb un nexe comú, en Jordi, un difunt que, mentre era viu, destorbava a tothom.

Mercè Martínez i David Marcè protagonitzen 'A l'altre barri' RTVE Catalunya

En acabar, Elisabeth Anglarill, moderarà un col·loqui sobre la preparació d'un paper amb Laia Alsina Ferrer, creadora i directora teatral; Mercè Martínez, actriu, i Carles Batlle, dramaturg, novel·lista i professor de teatre, amb l'actuació de Mercè Martínez.